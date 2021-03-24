Перуанский Альянс нацелился на полузащитника Динамо

Бразильский полузащитник киевского «Динамо» Клейтон, так и не дебютировав за основной состав столичного клуба может покинуть команду.

По информации Goal.com, серьезный интерес к игроку проявляет перуанский «Альянс» из Лимы, причем речь идет о полноценном трансфере игрока. Сделка может состояться уже в ближайшее время. Сообщается, что игрок оценивается в полмиллиона евро.

Отметим, Клейтон перешел в «Динамо» прошлым летом на правах свободного агента, но так и не сыграл за основу клубу. Не впечатляет и его статистика за молодежную команду, где у него один гол в трех матчах.