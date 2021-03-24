Украина выстояла ничью во Франции

В среду, 24 марта, сборная Украины в первой игре отбора на ЧМ-2022 сумела сыграть вничью на выезде против команды Франции.

Хозяева поля на 19-й минуте открыли счет усилиями Антуана Гризманна, но на 57-й минуте гости сравняли счет – мяч от Кимпембе влетел в ворота после удара Сидорчука.

Франция – Украина 1:1

Голы:

1:0 – 19 Гризманн, 1:1 – 57, автогол Кимпембе.

Франция – Льорис, Кимпембе, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Рабьо, Канте, Коман (Дембеле, 64), Жиру (Погба, 63), Мбаппе (Марсьяль, 77), Гризманн.

Украина – Бущан, Караваев, Миколенко, Матвиенко, Зинченко, Шапаренко (Зубков, 86), Сидорчук (Коваленко, 79), Кривцов, Малиновский, Забарный, Яремчук (Мораес, 73).

Предупреждение:

Павар (30).