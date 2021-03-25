ФК Львов трудоустроил в Европе ещё одного своего игрока

Несмотря на статус одного из аутсайдеров чемпионата Украины по футболу ФК «Львов» продолжает приятно удивлять своим умением зарабатывать на своих игроках.

Очередным игроком, на котором «горожане» могут заработать может стать бразильский легионер клуба Жозе Витор Пернамбуко. По информации норвежского издания Nettavisen, 22-летний футболист пополнил ряды чемпиона страны «Боде-Глимта», где будет выступать на правах аренды до августа этого года.

Напомним, в общей сложности за ФК «Львов» Витор Пернамбуко провел 33 матча и забил три гола. Ранее он отдавался в аренду в тбилисское «Динамо».