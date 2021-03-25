Маркевич объяснил, как сборная Украины отобрала очки у Франции

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич после ничьи сборной Украины в игре против Франции (1:1) отметил, что наша команда выложилась по полной в этой игре.

По его слова, чемпионы мира после того разгрома в спарринге не вышли на поле с шапкозакидательским настроением.

«Просто наша сборная продемонстрировала огромное желание доказать случайность того провала.

А благодаря высочайшей игровой дисциплине, терпению не позволили сопернику продемонстрировать свои лучшие качества. При таком развитии событий часто и удача оказывается на стороне обороняющейся команды. Так и произошло в эпизоде, когда украинцы сравняли счет», – приводит слова Маркевича Meta-ratings.com.ua.