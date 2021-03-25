Металлист 1925 выиграл пятый матч кряду

Харьковский «Металлист 1925» после зимней паузы демонстрирует очень неплохой уровень игры.

В центральном матче 18 тура харьковский клуб сумел обыграть зимнего чемпиона волочиский «Агробизнес». Несмотря на пропущенный гол, команда с первой столицы Украины сумела забить в ответ дважды, выиграв со счетом 1:2. Примечательно, что эта победа для подопечных Сергея Кривенцова стала пятой кряду и клуб поднялся на третье место в турнирной таблице.

Агробизнес – Металлист-1925 1:2 (1:2, 0:0)

Голы: 1:0 – 18, пенальти Черненко, 1:1 – 35, пенальти Батюшин, 1:2 – 43 Дерек.