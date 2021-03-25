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Футбол

Официально: СК Днепр-1 продлил контракт с Назаренко

отАндрей Огородник

Мар 25, 2021 , ,
Александр Назаренко

Успешная игра и прогресс молодого таланта СК «Днепр-1» Александра Назаренко не оставили клубному руководству другого выбора, как переподписать с игроком молодежной сборной Украины новый контракт.

Как сообщает официальный сайт СК «Днепр-1» новое соглашение рассчитано до конца сезона 2022/2023, в то время, как действующее соглашение завершалось летом следующего года. Финансовые условия сделки не сообщаются.

Отметим, в нынешнем сезоне Александр Назаренко забил четыре гола в семнадцати матчах за свой клуб, всего на его счету 16 голов и 8 ассистов в 77 матчах.

от Андрей Огородник

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