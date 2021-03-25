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Футбол

Полузащитник Динамо повторно переболел коронавирусом

отСергей Сумской

Мар 25, 2021

Хавбек киевского «Динамо» Миккель Дуэлунд сообщил, что снова переболел коронавирусом.

По словам игрока, он был изолирован в течение последних 14 дней и не тренировался с командой.

Футболист отметил, что хочет сделать все, чтобы помочь клубу после возобновления чемпионата.

«Это дико раздражает, но я с нетерпением жду возвращения на поле. Я не болею как в прошлый раз, но теряю пару недель футбола», – приводит слова Дуэлунда Tipsbladet.

Напомним, первый раз 23-летний датчанин переболел ковидом в ноябре 2020 года.

от Сергей Сумской

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