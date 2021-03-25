Скандальный тренер возглавит Минай

Известный украинский специалист Александр Севидов, который, правда, в последнее время был запятнан договорными играми, в скором времени может вернуться в большой украинский футбол.

По информации Tribuna.com, 51-летний специалист в скором времени может стать главным тренером закарпатского «Миная», который вчера остался без главного тренера, после ухода Василия Кобина.

Отметим, последнее время Александр Севидов был без команды, хотя в своей карьере успел возглавлять такие клубы, как: «Металлург» Донецк, каменскую «Сталь», «Гелиос», «Зимбру», «Крымтеплицу», «Говерлу», «Карпаты», «Металлист», «Мариуполь». В апреле прошлого года его дисквалифицировали на пять лет за договорные матчи, но он подал апелляцию, которая по сегодняшний день рассматривается, что позволяет ему работать.