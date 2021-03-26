Андрей Пятов покинет Шахтер

Многолетний лидер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов по завершению сезона может покинуть свой клуб.

По последней информации опытнейший вратарь имеет конфликт с тренерским штабом «горняков» из-за чего собственно и потерял место в составе. Руководство клуба предлагало игроку контракт, который подходит к завершению, но он ответил отказом.

«У Пятова был какой-то конфликт с главным тренером «Шахтера». Даже не конфликт: Пятов на теории непосредственно задал вопрос Луишу Каштру — это было в конце лета — мол, что-то не так, мы не так делаем, играем, почему мы не анализируем?

Сейчас Андрей не продлил контракт с «Шахтером», хотя ему предлагали. Скорее всего, он будет играть в другом месте, потому что у него заканчивается контракт летом — сказал журналист Роман Бебех в программе «Бомбардир».