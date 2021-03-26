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Футбол

Боруссия Дортмунд выставил сумасшедший ценник на Холанда

отАндрей Огородник

Мар 26, 2021 ,
Эрлинг Холанд

Руководство дортмундской «Боруссии» всячески пытается сохранить в своем составе одного из главных футбольных талантов Европы Эрлинга Холанда.

Как сообщает ESPN, боссы немецкого гранда оценили 20-летнего норвежца в 180 миллионов евро. В клубе надеются, что столь высокая стоимость игрока поможет клубу, как минимум ещё на сезон сохранить футболиста в своем составе.

Напомним, в 49 матчах за «Боруссию» Дортмунд Холанд забил 49 голов. Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» видит в Холанде трансферный приоритет на ближайшее лето.

от Андрей Огородник

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