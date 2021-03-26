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Футбол

Де Дзерби может возглавить Шахтер?

отАндрей Огородник

Мар 26, 2021 , ,
Робоерт Де Дзерби

Неудовлетворительные результаты донецкого «Шахтера» в чемпионате Украины и еврокубках могут стать причиной отставки Луиша Каштру с должности главного тренера «горняков».

Как сообщает Meta Ratings, руководство донецкого клуба сейчас изучает сразу несколько вариантов среди молодых, перспективных тренеров. Одним из приоритетных вариантов является 41-летний наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби, который неплохо проявляет себя в рамках Серии А.

Сообщается, что пока переговоры с тренером не ведутся, но интерес присутствует. Напомним, с момента возобновления сезона «Шахтер» уже успел проиграть дважды «Роме», «Заре», ФК «Львов» и «Агробизнесу».

от Андрей Огородник

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