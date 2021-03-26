EURO.com.ua

Футбол

Екатерина Монзуль получила назначение на матч отбора к чемпионату мира 2022 года

отАндрей Огородник

Мар 26, 2021 , ,
Екатерина Монзуль

Лучшая украинская арбитриня Екатерина Монзуль постепенно завоевывает призвание и на европейской арене.

На днях стали известны бригады арбитров на ближайшие матчи отбора к чемпионату мира 2022. Екатерина Монзуль вместе с помощниками в лице Александра Жукова и Виктора Матяша, четвертого арбитра — Дениса Шурмана будет работать на матче между сборными Австрии и Фарерских островов.

Стоить отметить, что это далеко не рядовое событие. Помимо Монзуль, также впервые в истории матчи отбора к ЧМ 2022 будет обслуживать и французская рефери Фраппар, ранее матчи судили исключительно мужские бригады.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Марлос хочет сыграть на чемпионате мира

Мар 26, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Малиновский: С Францией линия обороны сыграла очень здорово

Мар 26, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Тренер Финляндии назвал Украину хорошей командой

Мар 26, 2021 Сергей Сумской

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

12 − 11 =

Вы пропустили

Биатлон

Тищенко один из лучших снайперов сезона на Кубке мира

Мар 26, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Марлос хочет сыграть на чемпионате мира

Мар 26, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Малиновский: С Францией линия обороны сыграла очень здорово

Мар 26, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Тренер Финляндии назвал Украину хорошей командой

Мар 26, 2021 Сергей Сумской