Екатерина Монзуль получила назначение на матч отбора к чемпионату мира 2022 года

Лучшая украинская арбитриня Екатерина Монзуль постепенно завоевывает призвание и на европейской арене.

На днях стали известны бригады арбитров на ближайшие матчи отбора к чемпионату мира 2022. Екатерина Монзуль вместе с помощниками в лице Александра Жукова и Виктора Матяша, четвертого арбитра — Дениса Шурмана будет работать на матче между сборными Австрии и Фарерских островов.

Стоить отметить, что это далеко не рядовое событие. Помимо Монзуль, также впервые в истории матчи отбора к ЧМ 2022 будет обслуживать и французская рефери Фраппар, ранее матчи судили исключительно мужские бригады.