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Кухаревич прокомментировал трансфер в Труа | EURO.com.ua

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Футбол

Кухаревич прокомментировал трансфер в Труа

отСергей Сумской

Мар 26, 2021 , ,

Нападающий «Руха» Николай Кухаревич прокомментировал свой переход во французский клуб «Труа», который по итогам текущего сезона может подняться в Лигу 1.

По его словам, это приятные эмоции, которого давно ждал.

«Хочется попробовать что-то новое, выйти на новый для себя уровень. Моя мечта становится ближе. Конечно, не ожидал, что моими услугами заинтересуется компания City Football Group. Но для того мы и играем в футбол, чтобы нас приглашали в европейские клубы. Очень рад, что получил приглашение от одного из таких клубов. Конечно, я уже просматривал некоторые матчи французского «Труа». Интересная команда, надеюсь, они повысятся в классе по итогам этого сезона», — приводит слова Кухаревича официальный сайт «Руха».

от Сергей Сумской

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