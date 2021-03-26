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Футбол

Марлос хочет сыграть на чемпионате мира

отСергей Сумской

Мар 26, 2021 ,

Хавбек донецкого «Шахтера» и сборной Украины Марлос сообщил, что хочет сыграть в футболке национальной команды на чемпионате мира.

По словам игрока, он готов помочь команде с начала квалификации.

«Я действительно хочу сыграть на чемпионате мира и представлять эту страну, в которой меня так хорошо приняли за эти 9 лет, что я живу здесь. Я сделаю все возможное, чтобы этого добиться», – приводит слова Марлоса UOL.

Напомним, 28 марта сборная Украина проведет игру против Финляндии, а 31-го – с Казахстаном.

от Сергей Сумской

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