Марлос хочет сыграть на чемпионате мира

Хавбек донецкого «Шахтера» и сборной Украины Марлос сообщил, что хочет сыграть в футболке национальной команды на чемпионате мира.

По словам игрока, он готов помочь команде с начала квалификации.

«Я действительно хочу сыграть на чемпионате мира и представлять эту страну, в которой меня так хорошо приняли за эти 9 лет, что я живу здесь. Я сделаю все возможное, чтобы этого добиться», – приводит слова Марлоса UOL.

Напомним, 28 марта сборная Украина проведет игру против Финляндии, а 31-го – с Казахстаном.