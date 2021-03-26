Официально: Николай Кухаревич продолжит карьеру в чемпионате Франции

Молодой талант львовского «Руха» Николай Кухаревич следующий сезон начнет в чемпионате ТОП-5.

Как сообщает официальный сайт «Руха», форвард их команды и молодежной сборной Украины перешел в состав французского «Труа». Сделка вступит в силу 1 июля этого года. Детали перехода молодого нападающего не разглашаются.

Отметим, в нынешнем сезоне «Труа» выступает в Лиге 2, но уверенно лидирует. Клуб принадлежит компании City FootballGroup, куда также входит английский «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что игрок близок к переходу в бельгийский «Андерлехт».