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Футбол

Официально: Николай Цымбал — главный тренер Миная

отАндрей Огородник

Мар 26, 2021 , ,
Николай Цымбал

Руководство закарпатского «Миная» достаточно быстро определилось с заменой главному тренеру команды Василию Кобину.

После ряда неудачных матчей бывший футболист донецкого «Шахтера» был уволен из команды, но, тем не менее, долго без тренера клуб не оставался. Как сообщает официальный сайт «Миная», новым наставником клуба стал 36-летний специалист Николай Цымбал.

Отметим, для Цымбала это первый самостоятельный опыт работы, ранее он входил в тренерский штаб Василия Кобина. Интересно, что в течении двух дней на должность главного тренера «Миная» сватали Александра Севидова и Сергея Ковальца.

от Андрей Огородник

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