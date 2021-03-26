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Футбол

Севидов все же получит должность в Минае

отАндрей Огородник

Мар 26, 2021 , ,
Александр Севидов

Известный украинский специалист Александр Севидов, которого в последние дни активно сватали на должность главного тренера закарпатского «Миная», все же будет работать в клубе, хотя и сегодня главным тренером «лисов» стал Николай Цымбал.

Как сообщает Профутбол, Александр Севидов будет работать в «Минае» тренером-консультантом. Условия сотрудничества пока не разглашаются.

Напомним, ранее Севидов, который не один сезон отработал в УПЛ, был дисквалифицирован на пять лет за участие в договорных матчах, правда, тренер подал апелляцию, которую продолжают рассматривать.

от Андрей Огородник

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