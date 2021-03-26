Тренер Финляндии назвал Украину хорошей командой

Наставник сборной Финляндии Маркку Канерва перед игрой против сборной Украины в квалификации ЧМ-2018 отметил силу соперника.

Специалист вспомнил прошлые матчи команд и заявил, что все сильно изменилось.

«Наша команда действительно сильно изменилась. Более того, сменилось около половины игроков из стартовых составов тех матчей. Стало больше молодых исполнителей», — сказал он.

По его словам, Украина – это хорошая, сыгранная команда с большим количеством высококлассных исполнителей.

«Если выделять конкретных игроков, то это полузащитники Александр Зинченко с «Манчестер Сити» и Руслан Малиновский с «Аталанты», нападающий Роман Яремчук с «Гента» и вингер Андрей Ярмоленко с «Вест Хэма», – приводит слова Канерва официальный сайт УАФ.

Напомним, игра Украины против Финляндии пройдет 28 марта.