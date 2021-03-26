EURO.com.ua

Футбол

Верес одержал трудную победу над Прикарпатьем

отАндрей Огородник

Мар 26, 2021 , ,
Верес

Один из претендентов на повышение в классе ровенский «Верес» одержал ещё одну победу, на этот раз над ивано-франковским «Прикарпатьем».

В матче против одного из претендентов на вылет ровенский клуб победил благодаря голу Сергийчука, который отличился результативным ударом на 55-ой минуте матча. Благодаря победе «Верес» поднялся на второе место в турнирной таблице, где отстает от «Черноморца» на два очка.

Отметим, одесский клуб, который возглавляет таблицу, сегодня расписал ничью с киевской «Оболонью» 1:1, для команды Антонова это первая осечка этой весной.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Севидов все же получит должность в Минае

Мар 26, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Боруссия Дортмунд выставил сумасшедший ценник на Холанда

Мар 26, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Верес одержал трудную победу над Прикарпатьем

Мар 26, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

3 × три =

Вы пропустили

Футбол

Севидов все же получит должность в Минае

Мар 26, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Боруссия Дортмунд выставил сумасшедший ценник на Холанда

Мар 26, 2021 Андрей Огородник
Теннис

Виталий Сачко второй раз в карьере вышел в полуфинал турнира серии ATP Challenger Tour

Мар 26, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Верес одержал трудную победу над Прикарпатьем

Мар 26, 2021 Андрей Огородник