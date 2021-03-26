Верес одержал трудную победу над Прикарпатьем

Один из претендентов на повышение в классе ровенский «Верес» одержал ещё одну победу, на этот раз над ивано-франковским «Прикарпатьем».

В матче против одного из претендентов на вылет ровенский клуб победил благодаря голу Сергийчука, который отличился результативным ударом на 55-ой минуте матча. Благодаря победе «Верес» поднялся на второе место в турнирной таблице, где отстает от «Черноморца» на два очка.

Отметим, одесский клуб, который возглавляет таблицу, сегодня расписал ничью с киевской «Оболонью» 1:1, для команды Антонова это первая осечка этой весной.