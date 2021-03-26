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Футбол

Воспитанник Днепра получил пожизненную дисквалификацию

отАндрей Огородник

Мар 26, 2021 , ,
Алексей Пинчук

Ассоциация футбола Днепропетровской области вынесла вердикт по результатам расследования жестокого поступка защитника любительского клуба «Скорук» Томаковка Алексея Пинчука.

В матче против молодежной команды СК «Днепр-1» 29-летний защитник умышленно пошел в очень грубый стык с юным игроком днепровского клуба Александром Килыком, в результате чего 18-летний футболист разрыв задней крестообразной связки, а также импрессионный перелом выступов большеберцовой и бедренной костей. В связи с тяжелыми травмами он рискует завершить карьеру.

Как стало известно, наказанием 29-летнего защитника стало пожизненное отстранение от футбола. Отметим, за свою карьеру Алексей Пинчук не мало поиграл в Первой и Второй лиге чемпионата Украины.

от Андрей Огородник

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