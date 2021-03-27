Динамо Киев разгромило бухарестское Динамо в контрольной игре

В субботу, 27 марта, киевское «Динамо» Киев в рамках товарищеской игры победило бухарестское «Динамо».
Игра прошла на стадионе имени Лобановского.
Голами отметились Клейтон, Леднев и Хондак.
«Динамо» Киев – «Динамо» Бухарест – 3:0
Гол: 1:0 – 22, Клейтон, 2:0 – 41, Леднев, 3:0 – 90, Хондак
«Динамо» – Бойко (Моргун, 80), Сидклей (Кузик, 82), Шепелев (Горбач, 87), Кендзера (Скорко, 63), Тымчик (Биловар, 71), Андриевский (Хондак, 87), Гармаш (Ванат, 46), Буяльский (В. Волошин, 46), де Пена (Н. Волошин, 46), Леднев (Михайленко, 71), Клейтон (Надольский, 80).