Экс-звезда Шахтера близка к возвращению в Бразилию

Бывший лидер донецкого «Шахтера» Дуглас Коста близок к возращению в родной чемпионат Бразилии.

Как сообщают бразильские СМИ, 30-летний вингер начал переговоры с «Гремио», который предлагает игроку контракт сроком на три года. Единственной преградой является высокая зарплата игрока, который получает в «Ювентусе» шесть миллионов евро, что является неподъёмной суммой для бразильского гранда.

Напомним, в нынешнем сезоне Дуглас Коста выступает на правах аренды за «Баварию», за которую провел одиннадцать матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.