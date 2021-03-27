Состав Второй лиги пополнят десять новичков?

Новый сезон третьего по силе дивизиона страны обещает стать богатым на новые имена и клубы.
По информации Sportarena, сразу десять любительских клубов готовят заявки для участия в следующем сезоне Второй лиги чемпионата Украины по футболу. Речь идет о таких командах, как:
- МФА (Мукачево, Закарпатская область)
- Карпаты (Львов)
- Нива (Теребовля, Тернопольская область)
- Атлет (Киев)
- АФСК (Киев)
- Виктория (Николаевка, Сумская область)
- Любомир (Ставище, Киевская область)
- СК Полтава
- ФК Сумы
- Тростянец (Сумская область).
Напомним, в следующем сезоне в ПФЛ могут стартовать также молодежные команды лучших клубов УПЛ.