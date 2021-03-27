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Футбол

Состав Второй лиги пополнят десять новичков?

отАндрей Огородник

Мар 27, 2021 , , , ,

Новый сезон третьего по силе дивизиона страны обещает стать богатым на новые имена и клубы.

По информации Sportarena, сразу десять любительских клубов готовят заявки для участия в следующем сезоне Второй лиги чемпионата Украины по футболу. Речь идет о таких командах, как:

  • МФА (Мукачево, Закарпатская область)
  • Карпаты (Львов)
  • Нива (Теребовля, Тернопольская область)
  • Атлет (Киев)
  • АФСК (Киев)
  • Виктория (Николаевка, Сумская область)
  • Любомир (Ставище, Киевская область)
  • СК Полтава
  • ФК Сумы
  • Тростянец (Сумская область).

Напомним, в следующем сезоне в ПФЛ могут стартовать также молодежные команды лучших клубов УПЛ.

от Андрей Огородник

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