Состав Второй лиги пополнят десять новичков?

Новый сезон третьего по силе дивизиона страны обещает стать богатым на новые имена и клубы.

По информации Sportarena, сразу десять любительских клубов готовят заявки для участия в следующем сезоне Второй лиги чемпионата Украины по футболу. Речь идет о таких командах, как:

МФА (Мукачево, Закарпатская область)

Карпаты (Львов)

Нива (Теребовля, Тернопольская область)

Атлет (Киев)

АФСК (Киев)

Виктория (Николаевка, Сумская область)

Любомир (Ставище, Киевская область)

СК Полтава

ФК Сумы

Тростянец (Сумская область).

Напомним, в следующем сезоне в ПФЛ могут стартовать также молодежные команды лучших клубов УПЛ.