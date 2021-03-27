Украина — Финляндия: превью, мнение букмекеров, трансляция

В воскресенье, 28 марта, сборная Украины проведет свой второй поединок в рамках отборочного раунда на чемпионат мира. Соперником подопечных Андрея Шевченко будет команда Финляндии. Соперник не самый тяжелый, но недооценивать его точно не нужно. При этом Шевченко и Ко должно принимать во внимание, что уже в среду еще один важный матч против Казахстана. Это значит, что сборной не только нужно брать три очка против финнов, но и также сохранить силы на еще одну встречу.

Украина очень тяжело играет спаренные поединки, это было заметно уже не раз, иногда сил до конца второго матча уже не остается и вторые спаренные матчи проходят тяжело. А в этой ситуации у нас сразу тир матча отбора, поэтому необходимо правильно распределить усилия, но при этом взять максимально-возможные на данный момент семь пунктов.

Украина

Сборная Украины очень удачно начала отборочный раунд. После 1:7 осенью в товарищеском поединке против французов многие с опасностью ожидали матча в среду. Однако Андрей Шевченко удивил своего визави, выставив впервые в тренерской карьере три центральных защитника. Французы практически не имели 100 процентных моментов, а гол Гризмана был забит не только после офсайда, но и благодаря индивидуальным действиям форварда. Да, кто-то может сказать, что Украина забила случайный гол после рикошета, но никто не может сказать, что подопечные Шевченко не заслужили ничью.

Так как Украина играла в элитном дивизионе Лиги наций в последнее время нее было только топовые соперники, к которым Финляндия не относится. Последний раз Украина играла с подобном уровня соперником в ноябре 2019 года, тогда наша команда играла с Сербией. В гостях подопечные Андрея Шевченко сыграли 2:2. Хотя более подобный соперник на примере Финляндии – Эстония, с которой Украина играла также в ноябре и победила со счетом 1:0.

Отметим, что Украине предстоит впервые за долгое время сыграть против соперника, уровнем ниже. А это совсем другой футбол и другая тактика на матч. То есть, необходимо играть в атакующий футбол, а не действовать от защиты и от силы соперников.

Финляндия

Сборная Финляндии начала отборочный раунд также с ничьи, сыграв вничью с командой Боснии и Герцеговины. Финны лидировали после дубля Пукки 2:1, но не сумели удержать победу – итоговый счет 2:2. Финляндия выступала во втором дивизионе Лиги Наций. В группе вместе с Уэльсом, Болгарией и Ирландией команда сумела занять второе место, набрав 12 очков. Финляндия дважды победила Болгарию и Ирландию, но и дважды уступил Уэльсу, который и выиграл группу.

Стоит отметить, что Финляндия, как и Украина пробилась на Евро 2021. Финны стали вторыми в весьма солидной группе с Грецией, Италией, той же Боснией и Герцеговиной, Арменией и Лихтенштейном. То есть Финляндия весьма сильная сборная, которою точно не нужно недооценивать, чего стоит только победа в гостях над Францией со счетом 2:0. В последних шести матчах у Финляндии четыре победы, одна ничья и поражение.

История противостояний

В своей истории команды сыграли между собой дважды. Это произошло в рамках отбора на ЧМ-2018. Сначала в Одессе украинцы минимально победили благодаря голу Кравца. В гостевом матче Украина победила 2:1, в составе нашей команды отличились Ярмоленко и Беседин. Тогда в группе из шести команда Украина стала третьей, а Финляндия – пятой.

Арбитры

Главный арбитр — Иштван Ковач (Румыния)

Ассистенты арбитра Васил Флорин Маринеску Овидиу Артен (Оба Румыния)

Четвертый арбитр — Андрей Кивулете (Румыния)

Ориентировочные составы

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Марлос, Шапаренко, Малиновский, Зинченко, Зубков, Яремчук;

Финляндия: Йоронен, Хамалайнен, Амаюури, Тайвио, Райтала, Лод, Камара, Кауко, ОШоннеси, Алхо, Пукки.

Мнение букмекеров

Победа Украины – 1.76

Ничья – 3.74

Победа Финляндии – 5.35

Трансляция

В прямом эфире матч покажет телеканал Украина. Начало в 21:45 по Киеву.