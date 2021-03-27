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Футбол

Ведущий игрок сборной Финляндии пропустит матч против сборной Украины

отАндрей Огородник

Мар 27, 2021 , ,
Тим Спарв

Один из лидеров сборной Финляндии по футболу Тим Спарв не сможет помочь своей команде в ближайшем матче отбора к чемпионату мира 2022 против сборной Украины.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Финляндии, 34-летний полузащитник получил травму колена из-за чего пропустит ближайшие матчи своей команды. Матч против сборной Украины состоится завтра.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Тим Спарва 19 матчей в составе греческой «Ларисы». За свою карьеру игрок долгое время играл в Дании и Нидерландах.

от Андрей Огородник

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