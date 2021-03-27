Ведущий игрок сборной Финляндии пропустит матч против сборной Украины

Один из лидеров сборной Финляндии по футболу Тим Спарв не сможет помочь своей команде в ближайшем матче отбора к чемпионату мира 2022 против сборной Украины.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Финляндии, 34-летний полузащитник получил травму колена из-за чего пропустит ближайшие матчи своей команды. Матч против сборной Украины состоится завтра.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Тим Спарва 19 матчей в составе греческой «Ларисы». За свою карьеру игрок долгое время играл в Дании и Нидерландах.