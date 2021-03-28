Александрия сыграет против Динамо без своего лидера

Середняк чемпионата Украины по футболу ФК «Александрия» не сможет задействовать в ближайшем матче УПЛ одного из своих ключевых исполнителей Кирилла Ковальца.

Как сообщает Meta-ratings, 27-летний полузащитник александрийцев не успевает восстановиться после травмы к матчу против киевского «Динамо», который запланированный на 4 апреля.

Напомним, Кирилл Ковалец выбыл из игры месяц назад. В последний раз игрок выходил на футбольное поле 27 февраля. В нынешнем сезоне на счету полузащитника пять результативных передач.