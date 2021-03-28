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Футбол

Александрия сыграет против Динамо без своего лидера

отАндрей Огородник

Мар 28, 2021 , ,
Кирилл Ковалец

Середняк чемпионата Украины по футболу ФК «Александрия» не сможет задействовать в ближайшем матче УПЛ одного из своих ключевых исполнителей Кирилла Ковальца.

Как сообщает Meta-ratings, 27-летний полузащитник александрийцев не успевает восстановиться после травмы к матчу против киевского «Динамо», который запланированный на 4 апреля.

Напомним, Кирилл Ковалец выбыл из игры месяц назад. В последний раз игрок выходил на футбольное поле 27 февраля. В нынешнем сезоне на счету полузащитника пять результативных передач.

от Андрей Огородник

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