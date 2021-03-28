Андрей Шевченко определился с заявкой на матч против сборной Финляндии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с исполнителями, которые будут иметь возможность выйти на футбольное поле в сегодняшнем матче против сборной Финляндии.

Тренерский штаб желто-синих остановил свой выбор на 23 исполнителях, традиционно самое большое представительство имеют киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».

Вратари: Бущан (Динамо), Пятов, Трубин (оба — Шахтер);

Защитники: Кривцов, Матвиенко (оба — Шахтер), Миколенко, Забарный, Сирота, Караваев (все — Динамо), Конопля (Десна), Соболь (Брюгге), Михайличенко (Андерлехт);

Полузащитники: Марлос, Коноплянка (оба — Шахтер), Сидорчук, Шапаренко (все — Динамо), Зубков (Ференцварош), Малиновский, Коваленко (оба — Аталанта), Макаренко (Кортрейк), Зинченко (Манчестер Сити);

Нападающие: Мораес (Шахтер), Яремчук (Гент).

Стоить отметить, что в заявку не попали пять игроков, речь идет о голкиперах Андрее Лунине и Дмитрии Ризныке, защитнике Александре Тымчике, полузащитниках Владимире Шепелеве и нападающем Артеме Довбике.