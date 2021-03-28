Сборная Люксембурга сенсационно бьет Ирландию. Победный гол на счету динамовца

Большой футбольный подъем наблюдается в одной из самых маленьких по размеру стран Европы.

Ещё недавно один из главных аутсайдеров европейского футбола вчера сумел обыграть крепкого середняка сборную Ирландии. Сборная Люксембурга достаточно сенсационно обыграла на выезде ирландскую сборную, причем, победный мяч на свой счет записал вингер киевского «Динамо» Жерсон Родригеш.

Стоить отметить, что в составе сборной Люксембурга появилось сразу несколько известных украинскому болельщику футболистов, речь идет о полузащитнике «Ворсклы» Оливье Тилле, а также Энесе Махмутовиче из ФК «Львов». Также в старте оказался и бывший защитник «Карпат» Марвин Мартинс.