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Футбол

Вратарь Зари дебютировал за сборную Боснии и Герцеговины

отАндрей Огородник

Мар 28, 2021 , ,
Никола Василь

Успешная игра вратаря луганской «Зари» Николы Василя в чемпионате Украины не осталась без внимания тренерского штаба сборной за сборную Боснии и Герцеговины.

Вчера 25-летний вратарь вышел в стартовом составе своей сборной на матч против сборной Коста-Рики. Василь провел на футбольном поле 58 минут игрового времени, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, сборная Боснии и Герцеговины является соперником сборной Украины в отборе за выход на чемпионат мира 2022 года. Первый свой матч команда сыграла вничью с Финляндией 2:2.

от Андрей Огородник

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