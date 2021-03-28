Вратарь Зари дебютировал за сборную Боснии и Герцеговины

Успешная игра вратаря луганской «Зари» Николы Василя в чемпионате Украины не осталась без внимания тренерского штаба сборной за сборную Боснии и Герцеговины.

Вчера 25-летний вратарь вышел в стартовом составе своей сборной на матч против сборной Коста-Рики. Василь провел на футбольном поле 58 минут игрового времени, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, сборная Боснии и Герцеговины является соперником сборной Украины в отборе за выход на чемпионат мира 2022 года. Первый свой матч команда сыграла вничью с Финляндией 2:2.