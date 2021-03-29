Челси попытается приобрести Эдегора

Один из лидеров сборной Норвегии Мартин Эдегор может летом стать игроком лондонского «Челси».

Своей игрой в составе лондонского «Арсенала» за который игрок выступает на правах аренды, он привлек внимание скаутов «Челси». Сообщается, что столичный клуб в ближайшее время сделает предложение по его трансферу, но подписать игрока будет очень непросто, так как «Реал» оценивает норвежца в 58 миллионов евро.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Эдегора 21 матч за «Арсенал» во всех турнирах и два забитых гола. Контракт игрока с «Реалом» действует до конца сезона 2022/2023 года.