Главная звезда сборной Казахстана пропустит матч против сборной Украины

Сборная Казахстана по футболу не сможет задействовать в ближайшем матче против сборной Украины одного из лидеров своей команды Бахтиера Зайнутдинова.

Как сообщает казахская пресса, 22-летний полузащитник сегодня должен покинуть расположение своей национальной сборной и вернется в Москву, в состав московского «ЦСКА». Причиной досрочного отъезда из лагеря сборной являются проблемы игрока со здоровьем.

Отметим, на счету 22-летнего Бахтиера Зайнутдинова семь голов в 16 матчах за сборную Казахстана. К тому же игрок является самым дорогим игроком своей сборной по версии transfermarkt, он оценивается в 3,5 миллиона евро.