Интернасьонал назвал Шахтеру цену на Аугусто

«Шахтер» и «Интернасьонал» в течение недели планирую провести переговорный процесс по обмену Тайсона на Винисиуса Аугусто, передает UOL Esporte.

Команды на данный момент еще не установили формат сделки, но украинский клуб заинтересованы в трансфере Тайсона до окончания контракта летом 2021-го.

Горняки хотят взамен подписать защитника Аугусто, которого оценили в 6 млн евро. «Интернасьонал» хочет получить за 17-летнего футболиста не менее 10 млн евро.

Напомним, за Аугусто также следят «Ювентус», «Манчестер Сити» и «Реал».