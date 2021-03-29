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Футбол

Юрий Мороз может возглавить Черноморец

отАндрей Огородник

Мар 29, 2021 , ,
Юрий Мороз

Одесский «Черноморец» в случае повышения в классе может пойти на изменения в тренерском штабе.

Несмотря на то, что под руководством Алексея Антонова «моряки» очень неплохо стартовали во второй половине сезона Первой лиги, категория молодого тренера не позволяет ему работать в должности главного тренера команд уровня УПЛ.

По информации журналиста Михаила Спиваковского, летом одесский «Черноморец» может возглавить тренер молодежной команды киевского «Динамо» Юрий Мороз

Если анализировать события вокруг «Черноморца» в последнее время, то у меня возникают некие мысли о сотрудничестве с киевским «Динамо».

Вы видите, что в Одессу приходят футболисты из академии киевлян, там работает один из их бывших тренеров. Да и сборы они проводили на базе «Динамо», а не в Турции.

Была даже информация, что если «Черноморец» все же выйдет в Премьер-лигу, то вместо Алексея Антонова, у которого нет соответствующего диплома, там может быть один из динамовских тренеров. В частности, называлась фамилия Юрия Мороза. Но это пока непроверенный инсайд, который был получен в последнее время.

от Андрей Огородник

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