Ливерпуль нацелился на лидера обороны Лейпцига

Английский «Ливерпуль», который проводит один из самых слабых своих сезонов за последние несколько лет, намерен провести активно трансферное окно.

Помимо форварда «ПСВ» Малена, об интересе к которому сообщалось ранее, также мерсисайдский клуб намерен подписать усиление в линию обороны. По информации британских СМИ, под прицел «Ливерпуля» попал Ибраима Конате. Переговоры по игроку находятся на финальном этапе, за 21-летнего защитника английский гранд заплатит 40 миллионов евро.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Конате 15 матчей в Бундеслиге. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Реала» и «Барселоны».