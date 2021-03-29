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Футбол

Ливерпуль нацелился на лидера обороны Лейпцига

отАндрей Огородник

Мар 29, 2021 , ,
Ибраима Конате

Английский «Ливерпуль», который проводит один из самых слабых своих сезонов за последние несколько лет, намерен провести активно трансферное окно.

Помимо форварда «ПСВ» Малена, об интересе к которому сообщалось ранее, также мерсисайдский клуб намерен подписать усиление в линию обороны. По информации британских СМИ, под прицел «Ливерпуля» попал Ибраима Конате. Переговоры по игроку находятся на финальном этапе, за 21-летнего защитника английский гранд заплатит 40 миллионов евро.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Конате 15 матчей в Бундеслиге. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Реала» и «Барселоны».

от Андрей Огородник

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