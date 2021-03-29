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Футбол

Матч Металл — Днепр Черкассы установил рекорд посещаемости сезона

отАндрей Огородник

Мар 29, 2021 , ,
ОСК Металлист

Заявление Александра Ярославского о готовности на базе клуба Второй лиги ФК «Металл» возродить «Металлист» уже дает свой результат.

В первом матче весенней половины сезона, который ФК «Металл» проводил на стадионе ОСК «Металлист», поединок между командами собрал 8648 зрителей, что является новым рекордом текущего сезона, причем абсолютно для всех дивизионов украинского футбола, включая УПЛ.

Отметим, что абсолютный рекорд Второй лиги также принадлежит клубу с Харькова, в 2017 году на матч между Металлист-1925 и СК Днепр-1 на стадион пришли 14521 человек.

от Андрей Огородник

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