Нападающий Манчестер Сити уйдет из клуба

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро сообщил, что уйдет из клуба в конце текущего сезона.

Форвард на своей странице в твиттере опубликовал заявление, в котором уведомил, что его договор с «Горожанами» не будет продлен.

«Когда цикл подходит к концу, то появляется много разных ощущений.

У меня останется чувство удовлетворения и гордости после целых 10 сезонов в «Манчестер Сити». В наши времена такой срок в одном клубе для профессионального футболиста – это необычно.

10 сезонов больших достижений. За это время я смог стать лучшим бомбардиром клуба в истории и почувствовать нерушимую связь со всеми, кто любит «Ман Сити». Эти люди – навсегда в моем сердце», — сказано в сообщении.

Футболист напомнил, что присоединился к «Сити» в 2011 году по ходу перестройки. По его словам, клуб смог завоевать себе место среди величайших клубов мира.

«Теперь задача поддерживать этот уровень будет лежать на плечах других игроков. Что касается меня, то я буду работать на пределе до конца сезона, отдавать все свои силы, чтобы выиграть еще больше титулов и принести радость фанатам.

А потом начнется новый этап с новыми вызовами, и я готов столкнуться с ними с прежней страстью и полным профессионализмом, которые я всегда прикладывал, чтобы продолжать выступать на самом высоком уровне», – сказано в заявлении аргентинца.