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Футбол

Теему Пукки: Остались довольны тем, как сыграли вчера

отАндрей Огородник

Мар 29, 2021 , ,
Теему Пукки

Главная звезда сборной Финляндии Теему Пукки прокомментировал результат матча против сборной Украины.

Несмотря на то, что сборная Украины владела игровой инициативой и даже первая повела в счете, финская сборная сумела на последних минутах встречи уйти от поражения, благодаря удару с пенальти, который реализовал Пукки.

«Остались довольны тем, как сыграли вчера. Украина больше контролировала мяч, мы были вынуждены обороняться. Учитывая это, мы должны быть довольны ничьей.

Не знаю, что случилось в штрафной. Центральный защитник просто потерял мяч и затем был вынужден фолить на мне», – сказал Пукки.

Отметим, после двух стартовых туров в сборной Украины и сборной Финляндии по два набранных очка.

от Андрей Огородник

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