Тренер Интернасьоналя сообщил, что будет с Тайсоном

Наставник бразильского «Интернасьонала» Мигель Анхель Рамирес сообщил о том, как он видит хавбека «Шахтера» Тайсона в системе своей команды.

По его словам, Тайсон является одним из футболистов, который интересен клуба.

«Мы видим, как он может вписаться в игру команды.

Также немного рассчитываем на его индивидуальное развитие», – приводит слова Рамиреса Zona Mista.

Напомним команды проведут переговоры по возможному переходу Тайсона в бразильский клуб до истечения контракта с «Шахтером» летом 2021-го.