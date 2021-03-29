Тренер Интернасьоналя сообщил, что будет с Тайсоном

Наставник бразильского «Интернасьонала» Мигель Анхель Рамирес сообщил о том, как он видит хавбека «Шахтера» Тайсона в системе своей команды.
По его словам, Тайсон является одним из футболистов, который интересен клуба.
«Мы видим, как он может вписаться в игру команды.
Также немного рассчитываем на его индивидуальное развитие», – приводит слова Рамиреса Zona Mista.
Напомним команды проведут переговоры по возможному переходу Тайсона в бразильский клуб до истечения контракта с «Шахтером» летом 2021-го.