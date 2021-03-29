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Футбол

Тренер Интернасьоналя сообщил, что будет с Тайсоном

отСергей Сумской

Мар 29, 2021 , ,

Наставник бразильского «Интернасьонала» Мигель Анхель Рамирес сообщил о том, как он видит хавбека «Шахтера» Тайсона в системе своей команды.

По его словам, Тайсон является одним из футболистов, который интересен клуба.

«Мы видим, как он может вписаться в игру команды.

Также немного рассчитываем на его индивидуальное развитие», – приводит слова Рамиреса Zona Mista.

Напомним команды проведут переговоры по возможному переходу Тайсона в бразильский клуб до истечения контракта с «Шахтером» летом 2021-го.

от Сергей Сумской

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