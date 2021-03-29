Вингер Шахтера отличился результативной передачей за свою национальную сборную

Молодой полузащитник донецкого «Шахтера» Манор Соломон набрал отличную форму в последних матчах, как за клуб так и национальную сборную Израиля.

К четырем голам в двух последних матчах за «горняков», Манор Соломон добавил голевую передачу в матче против сборной Шотландии. Сборная Израиля расписала результативную ничью со своим соперником 1:1.

В шестнадцати матчах за сборную Израиля на счету Манора Соломона один гол и пять результативных передач. К слову, игрок является самым ценным футболистом своей национальной сборной.