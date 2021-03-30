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Футбол

АЕК открестился от интереса к Бойко

отАндрей Огородник

Мар 30, 2021 , ,
Денис Бойко

Вратарь киевского «Динамо» Денис Бойко скорей всего не перейдет в греческий «АЕК» несмотря на то, что на днях сообщалось о большем интересе афинского клуба к игроку.

По информации греческого журналиста Янниса Хорианопулоса столичный клуб действительно ищет варианты для усиления вратарской позиции, но кандидатура вратаря «Динамо» не рассматривается в качестве приоритетного варианта.

Напомним, в составе «АЕКа» сейчас уже выступают три футболиста с украинским паспортом, речь идет о Дмитрии Чигринском, Олеге Данченко и Евгении Шахове.

В нынешнем сезоне на счету Бойко лишь два матча в составе киевского «Динамо».

от Андрей Огородник

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