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Футбол

Дмитрий Иванисеня и Джоэль Абу Ханна скорей всего покинут Зарю

отАндрей Огородник

Мар 30, 2021 , ,
Дмитрий Иванисеня

Два важных исполнителя луганской «Зари» Джоэль Абу Ханна и Дмитрий Иванисеня летом скорей всего сменят клубную прописку.

По информации известного журналиста Игоря Цыганыка переговоры по новым контрактам с игроками успехом не увенчались. Руководство «Зари» предлагали продлить контракт на нынешних условиях, в то время, как оба игрока затребовали улучшение финансовых условий.

Напомним, в роли игроков «Зари» оба футболиста получили свои дебютные вызовы в свои национальные сборные. На счету Иванисени семь голов и отдал три результативные передачи в 23 матчах за луганчан во всех турнирах, Абу-Ханна провел 23 игры за черно-белых.

от Андрей Огородник

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