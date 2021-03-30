Гранада заинтересовалась Луниным

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин летом может покинуть мадридский «Реал».

Как сообщает Grada3, 22-летний вратарь входит в шорт-лист испанской «Гранады», которая рассматривает украинца в качестве замены Рую Силве, который летом должен покинуть клуб. Правда, стоить отметить, что помимо украинца в списке также находятся вратари Томаш Вацлик и Утку Ювакуран.

Напомним, в нынешнем сезоне Андрей Лунин принял участие в одном матче мадридского «Реала» в Кубке Испании, но провалив поединок больше на футбольном поле украинец не появлялся.