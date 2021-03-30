Интернасьональ оценил трансферную цель Шахтера в 10 миллионов евро

Донецкий «Шахтер» в ближайшее время вступит в переговорный процесс по юному дарованию бразильского «Интернасьоналя» Винисиусе Аугусто.

Как сообщает UOL Esporte, «горняки» рассматривают вариант с обменом Тайсона на 17-летнего таланта клуба. Сообщается, что «Интернасьональ» в свою очередь оценивает свое дарование в 10 миллионов евро и не исключено, что помимо Тайсона, клуб может затребовать дополнительную компенсацию.

Отметим, Винисиус Аугусто пока не имеет опыта выступлений за основной состав «Интернасьоналя», за то регулярно играет в составе юношеской сборной Бразилии, за которую забил 1 гол в 7 матчах за U-16.