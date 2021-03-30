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Футбол

Караваев может перейти в Трабзонспор

отАндрей Огородник

Мар 30, 2021 , ,
Александр Караваев

Футболист киевского «Динамо» Александр Караваев может продолжить свою карьеру в чемпионате Турции.

По информации Karadeniz Gazetesi, агент игрока Вадим Шаблий предлагал услуги своего клиента одному из грандов местного футбола «Трабзонспору». Стоить отметить, что чемпионат Турции не чужой чемпионат для игрока, в сезоне 2017 года он уже выступал в Суперлиге, правда, в составе «Фенербахче» он провел лишь шесть матчей.

В нынешнем сезоне на счету Александра Караваева 28 матчей в составе киевского «Динамо» во всех турнирах, два гола и одна результативная передача. Также игрок отличился голевой передачей в недавнем матче сборной Украины.

от Андрей Огородник

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