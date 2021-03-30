Коноплянка не сыграет с Казахстаном

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка травмировался на тренировке национальной команды. Об этом сообщил наставник сборной Андрей Шевченко.

На данный момент не известно о характере повреждения.

Таким образом, Коноплянка не сыграет в игре отбора на ЧМ против Казахстана, который состоится 31 марта.

По словам пресс-аташе Андрея Шевченко Николая Василькова, Коноплянка пропустит шесть недель.

Напомним, ранее 31-летний футболист был включен в заявку на игру против Франции и Финляндии, но на поле не выходил.