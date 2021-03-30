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Футбол

СК Днепр-1 может купить эмблему Днепра

отАндрей Огородник

Мар 30, 2021 , ,
Юрий Береза

Почетный президент СК «Днепр-1» Юрий Береза прокомментировал слухи о ребрендинге своего клуба.

По словам бывшего депутата, клуб не исключает варианта приобретения эмблемы «Днепра», но лишь при условии адекватной стоимости.

Я не исключал и не исключаю возможность покупки, например, знака легендарного футбольного клуба «Днепр». Если, конечно, будет адекватная цена.

В тоже время Береза опроверг информацию о смене названия, о чем сообщалось ранее.

Неофициально разным специалистам, работающим с цветами, лозунгами я дал задание с целью популяризации клуба разработать и предоставить свои предложения. Но ни о каком переименовании речь сейчас не идет

Напомним, СК «Днепр-1» идет на восьмом месте УПЛ.

от Андрей Огородник

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