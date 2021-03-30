Украина — Казахстан: превью, мнение букмекеров, трансляция

В среду, 31 марта, сборная Украины завершит недельный марафон последним перед чемпионатом Европы матчем отборочного раунда к чемпионату мира 2022. Соперником подопечных Андрея Шевченко будет команда Казахстана. Встреча пройдет при пустых трибунах «Олимпийского» и Украине очень необходима победа в этом матче, Казахстан в свою очередь попытается набрать первые очки в этом отборе.

Украина

Сборная Украины не очень удачно начала отборочный раунда. Подопечные Андрея Шевченко очень удачно съездили в Париж, сыграв с фаворитом группы командой Франции вничью 1:1. После этого результата можно было бы даже задуматься о борьбе с действующими чемпионами мира за первую строчку. Однако результат матча против Финляндии в воскресенье принес разочарование. Шевченко неожиданно решил снова сыграть в пять защитников, но схема, которая сыграла против Франции, была, наверное, не лучшей против финнов.

Украине тяжело давалось проходить защитные редуты соперников, но гол в концовке встречи все-таки удалось забить, отличился Мораес. Для бразильца это дебютный гол за национальную сборную. Однако вместо того, чтобы успокоить игру и за десять минут до конца основного времени довести ее до победы, украинцы не сумели ответить на рывок Финляндии и после ошибки Миколенко пропустили ответный мяч. В итоге 1-1, которые полностью перекраивают ничью в Париже. Теперь Украине вместо борьбы за первую строчку нужно думать о втором месте, которое дает право сыграть в плей-офф раунде за право сыграть на чемпионате мира 2022. Финляндия своими последними результатами и игрой в Киеве показала, что она очень серьезный соперник, а у нас еще в группе еще и весьма солидная Босния с Герцеговиной, то есть вся борьба впереди.

Стоит отметить, что Украина в последних девяти матчах выиграла только один раз, одержав победу над испанцами еще октябре, при этом в этих встречах у Украины шесть поражений. Последний пять матчей подопечные Шевченко также не могут выиграть и в игре против Казахстана нужно обязательно завершать эту серию.

Казахстан

Казахстан провел только один поединок в рамках отборочного раунда. Следующий соперник сборной Украины дома в воскресенье уступил команде Франции, отличились Дембеле и Малый, который забил в свои ворота. Сейчас Казахстан находится в черной полосе, команда не выигрывает уже на протяжении семи поединков. При этом у команды пять поражений и две ничьих.

В рамках отбора на чемпионат Европы Казахстан занял предпоследнее, пятое место в своей группе. Соперниками казахов были Бельгия, Россия, Кипр, Шотландия и Сан-Марино. В третьем дивизионе Лиги наций Казахстан выступил неудачно, в группе с Беларусью, Албанией и Литвой заняв четвертое, последнее место. Команда выиграла только, переиграв в гостях Литву 2:0, также была ничья с Албанией дома и четыре поражения.

История противостояний

В общей сложности команды сыграли между собой четыре раза. Все четыре встречи заканчивались победами украинцев. Сначала в рамках отбора на ЧМ-2006 Украина выиграла 2:1 в гостях, а потом победила 2:0 в дома, один из голов забил тренер украинцев Андрей Шевченко. На отбор на ЧМ-2010 Украина выиграла 3:1 в гостях также забивал Шевченко, потом был успех 2:1 дома с дублем Назаренко.

Арбитры

Главный арбитр: Матей Юг (Словения)

Помощники рефери: Матей Жунич, Грега Кордеж (Оба Словения)

Четвертый судья: Славко Винчи (Словения)

Ориентировочные составы:

Украина: Бущан, Караваев, Кривцов, Забарный, Матвиенко, Шапаренко, Малиновский, Сидорчук, Марлос, Зинченко, Яремчук.

Казахстан: Мокин, Быстров, Малый, Алип, Ерланов, Мужиков, Валиуллин, Тагыберген, Нургалиев, Васильев, Федин.

Мнение букмекеров

Победа Украины – 1.159

Ничья – 8.1

Победа – 26

Трансляция

В прямом эфире матч покажет телеканал Украина. Начало в 21:45.