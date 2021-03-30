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Футбол

ВПК-Агро подпишет защитника сборной Грузии

отАндрей Огородник

Мар 30, 2021 , ,
Акакия Хубутия

Один из аутсайдеров чемпионата Украины среди команды Первой лиги «ВПК-Агро» может подписать достаточно известного, как для молодого клуба новичка.

Как сообщает Sport Arena, клуб с Днепровской области рассматривает вариант с подписанием футболиста сборной Грузии Акакия Хубутии, который сейчас находится в статусе свободного агента. Последним клубом 35-летнего защитника был белорусский «Витебск».

Отметим, в составе сборной Грузии Акакия Хубутия провел 19 матчей, правда, ради справедливости стоить отметить свой последний матч за главную команду страны он провел почти семь лет назад. Также за свою карьеру он успел поиграть за клубы из Литвы, Румынии, России.

от Андрей Огородник

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