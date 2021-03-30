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Футбол

Звездный новичок Металла травмировался в первом матче за клуб

отАндрей Огородник

Мар 30, 2021 , ,
Фарез Балули

Французский полузащитник харьковского «Металла» Фарес Балули не сможет помочь команде в ближайших матчах чемпионата Украины среди команд Второй лиги.

25-летний воспитанник французского «Лиона», который перешел в «Металл» этой зимой, в матче против черкасского «Днепра» получил травму голеностопа, вследствие чего был заменен. Интересно, что на момент замены он уже успел отличиться дебютным голом, реализовав пенальти.

Сообщается, что сегодня игрок должен пройти  углубленное медобследование после чего станут примерные сроки его возвращения на поле.

от Андрей Огородник

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