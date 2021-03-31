Барселона начала переговоры с Серхио Агуэро

Один из лучших бомбардиров в истории англйиского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро близок к возвращению в чемпионат Испании.

По информации журналиста Николо Скиры новым клубом аргентинского форварда должна стать каталонская «Барселона», представители которой уже начали предварительные переговоры по переходу игрока. Стоить отметить, что Агуэро может перейти в испанский гранд бесплатно, на правах свободного агента, так как его контракт с «горожанами» подходит к своему завершению.

Отметим, нынешний сезон является одним из самых слабых для Куна в составе «МС», на его счету лишь три гола в 14 матчах. К слову, в свое время он уже играл в Испании, когда защищал цвета мадридского «Атлетико».